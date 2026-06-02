台風6号（チャンミー）が6月3日ごろ、中心気圧975hPaの勢力で東海から関東方面に接近する見込みだ。2日から3日にかけて全国的に台風の影響が出ることが予想されており、通過前後の数時間で急激な気圧低下が起こるため、今週から週末にかけては「頭痛が出やすいタイミング」を迎えることになる 。雨戸の固定など物理的な備えだけでなく、急な体調不良、特に「天気痛」への対策が呼びかけられている。オンライン保険診療を提供する