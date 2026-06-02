きょう2日放送のABCテレビ『相席食堂』（後11：10※関西ローカル）は、芸能界で活躍する双子たちが相席旅に出る「仲良し双子相席」を届ける。“昨年いろいろあった”お笑いコンビは謝罪からスタートする“禊相席”を送る。【動画】千鳥絶賛…昨年いろいろあったお笑いコンビの“禊相席”千葉県君津市にやって来た双子の旅の始まりは、厄除けで有名な鹿野山神野寺。ご祈祷中の双子芸人は、昨年いろいろあったダイタクだった。