映画業界に新たな歴史が刻まれた。20歳の映像クリエイター、ケイン・パーソンズ監督の長編デビュー作『Backrooms（原題）』の日本公開が決定した。本作は、5月29日に全米公開され、前週まで首位だった『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』を抜いて、全米・世界興収ランキングで1位を獲得。パーソンズ監督は、全米・世界興収ランキング1位作品を生み出した史上最年少監督となる快挙を達成した。【動画】『８