オードリーがMCを務める2日深夜放送のテレビ東京系バラエティー『あちこちオードリー』（毎週火曜深0：30）では、放送に入りきらなかった秘蔵トークスペシャルを放送する。【予告動画】爆笑問題・太田光「嫌われるのはイヤ？」「まだ売れたい？」オープニングトークで「全部丸々流してほしいくらい毎回盛り上がる」と話す春日俊彰に加え、若林正恭も「30分番組でこんなに密度の濃い番組はあんまりない」と自画自賛。今回は4