◆アリゾナ・ダイヤモンドバックス4ー1ロサンゼルス・ドジャース1日（日本時間6月2日午前10時40分試合開始、チェイスフィールド）“ミスタージューン”こと6月男のドジャース大谷翔平選手が3安打の活躍、好調をキープです。ドジャースは敵地でダイヤモンドバックスと4連戦。4試合連続ヒットと上り調子の中、毎年相性のいい6月に突入した大谷選手は第2打席、打たれたピッチャーも思わず打球の行方を見つめた大きな当たりは、ホー