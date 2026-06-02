2日午後、宮崎県の広渡川と酒谷川に「レベル4氾濫危険警報」が発表されました。どのように情報を受け取れば良いのか。災害対策チームの気象担当・粕尾祐介記者とお伝えします。――まず、このレベル4氾濫危険警報ですが、これはどういった情報なのでしょうか。レベル4氾濫危険警報は先週から運用が始まった新たな防災気象情報で、レベル3の警報とレベル5の特別警報の間に新設されたもので、レベル4危険警報は今回、初めて発表され