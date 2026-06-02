ドジャースの大谷翔平選手は、日本時間4日のダイヤモンドバックス戦で今季10度目の先発予定。指揮官のデーブ・ロバーツ監督は2日の試合前に、大谷選手の二刀流出場について「その予定だ」と明言しました。そして大谷選手にとっては、3登板連続での投打二刀流出場となります。大谷選手は、ここまで今季9度の先発で二刀流出場は5度と投手専念は4度。直近の2登板では連続で二刀流出場となり、前回登板では圧巻のノーヒットピッチング