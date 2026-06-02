きょうも山形県内ではクマの目撃が相次ぎました。三川町や鶴岡市では民家近くで目撃され、自治体が注意を呼び掛けています。 【写真を見る】きょうもクマの目撃相次ぐ市街地や民家に近い場所も（山形） 県などによりますと、きょう午前６時ごろ鶴岡市湯野沢でクマが目撃されました。 クマは体長およそ１メートルの１頭で、水田付近にいたということです。現場は市街地にも近い場所でした。 その１時間後には三川町青山