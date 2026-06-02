横浜高校の左腕・小林も注目選手の一人だ(C)産経新聞社選抜大会の不完全燃焼を払拭する見事な優勝劇に、高校野球ファンからの称賛が集まっています。千葉で開催された今春の高校野球関東大会で、22年ぶり7度目の優勝を成し遂げた横浜高校（神奈川1位）です。 【関連記事】ドラ1クラス高校生の最適解は「即メジャー」か「まずはNPB」かMLB球団の逸材視察が本格化異なる慣習現場の事情初戦（2回戦）の国士舘（東京2位）