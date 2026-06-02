就任2年目となる藤川監督のタクトにも注目が集まっている(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext元近鉄OBで野球評論家の佐野慈紀氏が現在の野球界を独自の視点で考察する「シゲキ的球論」。今回は交流戦に入って勢いが止まった藤川阪神の戦いぶりをクローズアップする。【動画】これは反則でしょ…圧巻のパワーで14号ホームランを放った佐藤の打撃シーン5連勝で交流戦を迎えた阪神が苦しんでいる。黄金ルーキー立石正広が交流戦前