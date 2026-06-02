バスケ女子東京五輪銀メダリストの宮崎早織さんが２日、自身のインスタグラムに新規投稿。黒髪ショートでビシッと決めたフォーマルコーデ姿を公開しファンの反響を呼んだ。５月２９日に行われた「Ｂ．ＬＥＡＧＵＥＡＷＡＲＤＳＨＯＷ２０２５−２６」でプレゼンターを務めた宮崎さん。「Ｂリーグアワードありがとうございました！！！選手の皆さん長いシーズン本当にお疲れ様でした特別な空間にプレゼンターとして参加