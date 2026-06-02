俳優の泉ピン子（78）が2日、都内で行われた自身の著書『ピン！として逝くのもいいじゃないピン子78歳、最後に残したい言葉』（徳間書店）刊行記念の記者会見に登壇。先月で活動終了した嵐や、SMAP、TOKIOらとの思い出を語った。【写真】花柄衣装がかわいらしい 優しくあたたかい笑顔の泉ピン子泉は「うちの夫が『嵐、見た？』と言うから、『見なかった』と（返答）。“これでさよなら公演”という時に、事務所に頼んで見に行