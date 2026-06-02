ＮＨＫは２日、今月開幕するサッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米大会の放送予定や見どころを紹介する冊子「観戦ガイド」とＮＨＫの特設サイトで、掲載したイランの国旗データの一部に誤りがあったことを発表し、謝罪した。誤りは、Ｗ杯１次リーグの各国紹介で掲載したイラン国旗の中央の白地上下にある文字部分。アラビア文字でイスラム教の聖句が書かれている部分が該当する。２０２４年のパリ五輪開催前にデータを補正す