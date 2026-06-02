テレビ朝日は5月28日、“あのちゃん”ことあのが出演するバラエティー番組『あのちゃんねる』を、6月15日の放送をもって終了すると発表した。【写真】「紗理奈vsあの見れんの!?」話題沸騰、炎上直後の“共演姿”「嫌いな芸能人」で鈴木紗理奈を実名回答同局は公式サイトで《社内及び関係者の方々と協議した結果》としたうえで番組の終了を報告。《番組を楽しみにしてくださっている視聴者の方々、これまで番組を支えて頂いた出