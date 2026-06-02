撮影に応じる東京電力ホールディングス次期会長の横尾敬介氏（中央）ら＝2日午後、東京都千代田区東京電力ホールディングスの次期会長に就く官民ファンドの産業革新投資機構社長の横尾敬介氏（74）が2日、東京都内で記者会見した。「大胆な事業構造改革が喫緊の課題だ。経営課題への理解を深めながら、情熱と志を持ってリーダーシップを発揮する」と述べた。会長交代は5年ぶりで、金融出身者は初めて。小林喜光会長（79）の後