15日の放送をもって終了する、歌手あの（年齢非公表）の冠番組、テレビ朝日系「あのちゃんねる」（月曜深夜0・15）が1日深夜、放送された。この日の放送テーマは「やっぱり家が好き」で、インドア派な出演者たちが家での快適な環境や、朝のルーティーンなどを披露した。タレント鈴木紗理奈への番組内発言を巡る騒動後、初の放送となったが、あのや出演者が番組内でこの件に言及することはなかった。また番組側も問題について