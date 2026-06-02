俳優の加藤あいさんが、6月1日に自身のインスタグラムを更新。世界遺産の街、タイのアユタヤを訪れた様子を、複数の写真とともに投稿しました。 【写真を見る】【 加藤あい 】世界遺産の街タイ・アユタヤ訪問を公開「アユタヤはとっても暑かったです」様々なファッションもアユタヤ歴史公園にあるワット・マハータートの古代の煉瓦造の遺跡の前では、加藤さんはお腹の部分が開いたデザインのブラウンのロングワンピースを