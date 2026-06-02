南アフリカ戦に向け調整する谷川（左）ら＝堺市サッカー女子日本代表「なでしこジャパン」は2日、国際親善試合の南アフリカ戦（6日・ヤンマーハナサカスタジアム）に向けて堺市で調整した。5月に就任した狩野監督の初陣で、長野（リバプール）は「新しいスタート。1試合も無駄にできない。フィジカルで負けないところを見せたい」と意気込んだ。監督は2027年ワールドカップ（W杯）での優勝を掲げており、谷川（バイエルン・ミ