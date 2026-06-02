インタビューに答えるパラオのウィップス大統領太平洋の島しょ国パラオのウィップス大統領が2日、東京都内で共同通信のインタビューに応じ、海洋進出を強める中国に懸念を示した。日本政府が目指す「自由で開かれたインド太平洋（FOIP）」を支持し、日本からの観光客増や経済連携に期待を示した。パラオは台湾と外交関係を持つ12カ国の一つ。中国は台湾との断交を要求し経済的圧力を強めている。ウィップス氏は3〜4日に都内で