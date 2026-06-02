安田記念（７日・東京、芝１６００メートル）に登録していたアドマイヤズーム（牡４歳、栗東・友道）が回避することが２日、わかった。管理する友道康夫調教師（６２）＝栗東＝が明かした。「火曜日に乗った後、去年と同じ右前脚の爪が悪くなったので、回避することにしました。爪なので伸びるまで待つことになると思いますが、秋に復帰できればと思っています」とコメントした。アドマイヤズームは２４年の朝日杯ＦＳを制覇。