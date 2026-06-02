衆参両院の正副議長が2日、衆院議長公邸で会談した。調整中の皇族数確保策の取りまとめ案について協議したが、結論を持ち越した。複数の関係者が明らかにした。今後も協議は続ける方針。4者が合意すれば、衆参の全13党派による全体会議を開催し、「立法府の総意」案として提示する段取りだ。会談には、衆院の森英介議長、石井啓一副議長と参院の関口昌一議長、福山哲郎副議長が出席した。4者は5月27日にも集まり、森氏が示した