2日午前7時ごろ、富山市新庄町の会社敷地内で、この会社に勤務する同市の男性（58）が、腰の左側に刃物が刺さった状態で、うつぶせで倒れているのが見つかった。富山県警によると、病院に運ばれたが意識はあり命に別条はない。傷害事件として詳しい状況を調べる。車で近くを通りかかった40代女性が男性を発見し、110番した。現場は国道41号沿いにあるトラックやバスなどの整備をする事業所。敷地には規制線が張られ、県警は付