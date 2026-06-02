今秋ドラフト候補に挙がる日大準硬式野球部の最速152キロ右腕・竹川葉流投手（4年）が米国やカナダで行われるアマチュア野球リーグの「北米サマーリーグ」に参戦することが2日、分かった。優勝常連で5000人以上の観客が訪れる人気チームとして知られる「セントジョセフ・マスタングス」の一員として6月〜8月にカンザスシティを中心にプレーする予定。今秋のNPBドラフトで指名を目指す準硬式野球界屈指の豪腕は「大学に入った時