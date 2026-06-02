【モデルプレス＝2026/06/02】FANTASTICSの澤本夏輝が6月1日までに自身のInstagramを更新。甥っ子との思い出写真を公開し反響を呼んでいる。【写真】LDHイケメン「後ろ姿そっくり」甥っ子とのディズニーショット◆澤本夏輝、甥っ子とディズニーへ澤本は「今更冬に行ったやつ」とつづり、ディズニーリゾートでの写真を複数枚投稿。「＃ミニーちゃんが大好きらしい甥っ子くん」とハッシュタグを付け、手を繋いでパーク内を歩いたり、