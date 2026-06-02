【モデルプレス＝2026/06/02】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のジヒョ（JIHYO）が6月1日、自身のInstagramを更新。抜群のスタイルが印象的なショットを公開し反響を呼んでいる。【写真】29歳人気KPOP美女「異次元のスタイル」美ウエスト際立つブラトップ姿◆ジヒョ、ブラトップから美ウエスト際立つジヒョは、ステージ袖でのオフショットやブラトップを着用した写真など複数枚を投稿。「TWICE」とグループ名が