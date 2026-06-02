【モデルプレス＝2026/06/02】スシローでは、SUSHIRO Cafeと京都の老舗茶舗「森半」とのコラボレーションによる極上抹茶スイーツが6月3日より全国の店舗に登場する。日本屈指の茶師が監修した「飲むお抹茶ッペ」や「老舗茶舗のお抹茶カタラーナ」など計4品が数量限定でラインアップされる。【写真】スシロー新作 濃厚抹茶ひんやりスイーツ◆フラッペシリーズ新作「飲むお抹茶ッペ」今回も厳選茶葉を使用した贅沢な一品の数々が登場