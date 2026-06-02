丸亀製麺は6月2日、「丸亀うどーなつ」の新味「丸亀うどーなつ もも風味」を発売した。5個入り、税込300円。全国の「丸亀製麺」(一部店舗を除く)で取り扱う。期間限定販売で、なくなり次第終了となる。〈累計販売数2600万食を突破した「丸亀うどーなつ」〉「丸亀うどーなつ」は、丸亀製麺のうどん生まれのドーナツ。販売開始以降、多くの利用客から支持を集め、累計販売数は2600万食を突破している。新商品の「丸亀うどーなつ もも