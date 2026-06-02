メ～テレ（名古屋テレビ） 肉や魚を買うたびに目にするプラスチックのトレーにも、中東情勢の影が忍び寄っています。今月から２割以上の値上げに踏み切った、大手メーカーのリサイクル工場を取材しました。 愛知県内に約５０店舗を構えるアオキスーパー。新鮮な食材を求める買い物客で、2日も大にぎわいです。その店の入り口３カ所に置かれた回収箱。 2日も、使い終えたトレӦ