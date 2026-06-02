日韓エンタメ交流は、ついに“バラエティの距離感”に踏み込む。ドラマのリメイク、K-POPアイドルの日本活動、韓国俳優の日本ドラマ出演、歌番組での共演。そうした動きは、すでに珍しいものではなくなっている。【写真】元AKB本田仁美、“ピチっと”へそ出しただ、6月7日から放送予定の新バラエティ番組『黙って日韓戦』（原題）は、少し意味が違うといえるかもしれない。作品やステージを通じた交流ではなく、韓国人と日本人の違