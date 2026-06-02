俳優の尾碕真花（おさき・いちか）さん（25）が、2026年6月1日、インスタグラムで、所属していたオスカープロモーションを退所したことを発表した。これに対し、オスカープロモーション側が「専属マネジメント契約の解除に合意した事実はない」などと反論。これに対し尾碕さんは2日、オスカープロモーションによる「犯罪に該当し得る行為」があったなどと訴えたが、オスカープロモーションは否定している。「当社の了承なく、退所