セブン‐イレブンは、「セブンプレミアム ワッフルコーン チョコミント」と「ブラックサンダー チョコミントアイス」を、全国の店舗で6月9日から順次発売する。【ブラックサンダー チョコミントアイスの画像はこちら】◆数量限定「セブンプレミアム ワッフルコーン チョコミント」価格:288円(税込311.04円)ベースには、ミントのさわやかさに加え、アイスミルクグレードならではのコク深さを感じられるミントアイスを使用。チョコソ