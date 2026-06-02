岡山県庁 岡山県は2日、備北保健所新見支所管内に住む男児が腸管出血性大腸菌に感染したと発表しました。 県によりますと、男児は5月25日から腹痛の症状があり、その後、医療機関を受診したところ、感染が分かりました。現在、症状は回復しているということです。 県は、4月27日から県下全域に腸管出血性大腸菌感染注意報を発令していて、手洗いの徹底などを呼び掛けています。