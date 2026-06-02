明日3日(水)の朝から夕方にかけて、台風6号が関東甲信に最も接近する見通しです。広く雨や雷雨となり、大荒れの天気になるでしょう。大雨になる所もありそうです。土砂災害やうねりを伴った高波に厳重に警戒しつつ、低い土地や地下施設への浸水、河川の増水や氾濫、暴風にも警戒して下さい。4日(木)から5日(金)は広く晴れますが、7日(日)と8日(月)は再び雨が降りそうです。明日3日(水)は台風6号が関東に最も接近交通機関への影響