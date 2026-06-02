２日、クーパー外相（左）と握手を交わす韓正氏。（北京＝新華社記者／高潔）【新華社北京6月2日】中国の韓正（かん・せい）国家副主席は2日、英国のクーパー外相と北京で会談した。２日、クーパー外相と会談する韓正氏。（北京＝新華社記者／高潔）