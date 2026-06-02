俳優のソン・ユナ、イ・ソンジェ、チョン・ソミン、2PMのチャンソンが共演する韓国ドラマ『ショーウィンドウ：女王の家』（全16話）が、あす3日より「アジアドラマチックTV（アジドラ）」で放送される。（毎週月〜水前9：30〜11：30）【場面ショット】衝撃の愛憎ロマンス…韓国ドラマ『ショーウィンドウ：女王の家』同作は、夫の不倫相手であることを知らずに、彼女の不倫を応援したある女性の物語を描いたミステリーメロド