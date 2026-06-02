俳優の松山ケンイチ（41）が1日、自身のXを更新。出演するTBS系火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』（毎週火曜 後10：00）のオフショットを使った“映画ポスター風画像”を公開し、その完成度の高さと独特な世界観が話題を呼んでいる。【写真】松山ケンイチが思わずツッコミ！マネージャーの力作『鮨の名は。』松山は「ありそうで無かった感じ」と切り出し、「僕がロマサガ2でスービエ握ってる間にマネージャーがポスター作ってま