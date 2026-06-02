タレントの松本伊代（60）が2日、自身のインスタグラムを更新。5月31日に行われた歌舞伎俳優の中村橋之助（30）と元乃木坂46で女優の能條愛未（31）の披露宴の様子を投稿した。橋之助の母、三田寛子とは「花の82年組」同期デビューの仲である松本。「朝から緊張していた披露宴最後の寛子ちゃんの涙は同じ歳の息子を持つ母親として感動！と共に共感でもらい泣きでした。。」とつづった。続けて「同じテーブルにはやっくんとモ