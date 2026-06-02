Prime Video『NBA on Prime』で日本時間6月4日から生配信される「NBAファイナル2026」の豪華出演者が決まった。【画像】Prime Video「NBA on Prime」ビジュアル第1戦に子どもの頃からNBAの熱烈なファンの渡邊圭祐、第2戦に小中学校時代にバスケットボールをプレーしていた福士蒼汰がゲスト出演する。また第3戦は、JBA公認E級審判ライセンスをとるほどのCANDY TUNE・福山梨乃が東京スタジオに、ニューヨーク・ニックスファンを