「THERAMPAGE」のボーカル・吉野北人（29）は2日、自身のXを更新。台風6号の影響で、3日にダイバーシティ東京で開催予定だった1stアルバム「JUKEBOX」発売記念フリーライブが中止となり、急きょインスタライブで歌うことを予告した。「THERAMPAGE」の公式サイトなどで、「6/3(水)『HOKUTO1stアルバム「JUKEBOX」発売記念フリーライブ』開催中止のお知らせ」とし、「6/3(水)に開催を予定しておりました『HOKUTO1st