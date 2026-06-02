NHKは2日、11日に開幕するサッカーW杯北中米大会の関連資料に掲載される国旗データに一部誤りがあったことを発表した。放送予定や見どころを紹介する冊子「観戦ガイド」と特設サイトで、イランの国旗データ内のアラビア文字が一部上下反転した状態で掲載されていた。誤りを発見したのは、特設サイトを開設した5月26日。画像データの作成を担当した関連団体「NHKアート」で、大会参加国の国旗データを再確認した際に気付いたと