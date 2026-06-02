秋田県警は2日、秋田市の住宅街の裏山で同日午前に見つかった遺体は、近くに住む無職竹林貞子さん（73）と判明したと明らかにした。首や背中にひっかき傷などがあった。県警は、自宅で草刈り中にクマに襲われたとみて捜査している。