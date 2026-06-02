天皇皇后両陛下は今月、オランダとベルギーを公式訪問されます。その詳細な日程が明らかになりました。両陛下は、ヨーロッパの王国・オランダとべルギーから国賓として招待を受け、2か国を公式訪問されます。おふたりは、13日午前、政府専用機で日本を出発し、現地時間13日午後にオランダ・アムステルダムに到着予定。到着後数日間は、2006年にご一家で静養のため滞在された町・アペルドールンを訪ね、王室の施設「ヘット・アウデ