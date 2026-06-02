名古屋市で開かれた愛知県の防災会議。奥中央は大村秀章知事＝2日午後愛知県は2日、マグニチュード（M）9.0以上の南海トラフ巨大地震が発生した場合、県内の死者は最大2万7千人に上るとの被害予測を公表した。津波・浸水による死者が約半数を占める。津波の高さの最大値は田原市で20.2メートルとしている。一方で、早期に避難する人の割合が高ければ1万8千人に減るとしており、防災意識の向上が重要になりそうだ。同日開かれた