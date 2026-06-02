台風6号は午後3時40分現在、九州南部を直撃し警報級の大雨となっています。宮崎市の観光地・青島のホテルから、広瀬修一キャスターが中継でお伝えします。宮崎市の南にある日南市を流れる、広渡川水系の広渡川、酒谷川の2つの川で、初めてのレベル4の「氾濫危険警報」が出されています。宮崎市においては、レベル3になります「大雨警報」と「土砂災害警報」、加えて「暴風警報」「波浪警報」が出されています。また、一部の地域で