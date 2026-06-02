「北京亦荘」公式微信（WeChat）アカウントによると、北京宇宙知能計算研究院がこのほど、北京経済技術開発区で登記・設立された。人民網が伝えた。北京宇宙知能計算研究院は、衛星搭載演算チップ、衛星間レーザー通信、宇宙エネルギー・放熱技術、宇宙・地上統合ネットワークおよび宇宙安全標準などの分野を中心に、重要な共通技術の研究開発を進める。また、技術開発、パイロットテスト・実証、軌道上試験、成果の実用化に至るま