米半導体大手エヌビディアのジェンスン・フアン（黄仁勲）最高経営責任者（CEO）は6月1日、台北国際コンピューター見本市COMPUTEX 2026で、Armアーキテクチャーを採用したフラッグシップPCチップN1Xを発表し、PCチップ市場への正式な参入を宣言しました。フアンCEOによると、今秋から、デルやレノボなどの主要PCブランドが、RTX Sparkスーパーチップを搭載したノートPCやデスクトップPCを発売する予定とのことです。このPC用チップ