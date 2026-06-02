俳優でフィギュアスケート選手の本田望結さんは6月1日、自身のInstagramを更新。22歳の誕生日を報告しました。【写真】ろうそくを見つめる本田望結「おめでとう望結ちゃん！」望結さんは「バイバイ、21歳。2026.5/31」とつづり、1枚の写真を投稿。「おたんじょうびおめでとう」と書かれたバースデーケーキが写っています。望結さんは「2」「1」のナンバーキャンドルにともされた火を、近くで見つめています。コメントでは「望結ち