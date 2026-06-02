「トラックには無理」「事故の原因になりそう」SNSでは疑問噴出？2026年4月から、改正道路交通法が施行されたことにともない、道路交通法18条3項において以下のように定められました。「車両（特定小型原動機付自転車等を除く。）は、当該車両と同一の方向に進行している特定小型原動機付自転車等（歩道又は自転車道を通行しているものを除く。）の右側を通過する場合（当該特定小型原動機付自転車等を追い越す場合を除く。）に