岡山市出身で、冬季五輪の金メダリストである木村葵来選手が、岡山市の小学校で特別授業を行いました。 【写真をみる】児童たちと交流する金メダリスト・木村選手 木村選手が児童と交流ユニークなトレーニングも 大きな拍手で出迎えられたのは岡山市出身の木村葵来選手。今年（2026年）2月に開かれたミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ビッグエアで5回転半の大技を決め、金メダルを獲得しまし