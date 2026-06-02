6月2日午後2時頃、新潟県見附市本町3丁目地内の県道において、クマ1頭が目撃されました。 目撃されたクマの体長は約1メートルとされています。 クマが目撃された場所は市街地であることから、見附署と見附市役所は付近住民に注意を呼びかけ、警戒活動を実施しています。